MLB／寫紀錄加碼三振大谷！運動家守護神飆明星賽最快火球
運動家火球「守護神」米勒（Mason Miller）今天參加生涯首次明星賽，就用速球創造歷史，幫助美聯5：3拿下明星賽勝利。
25歲的米勒在明星賽初登板就驚豔全場，5局上他先是用速球搭配滑球賞給大谷翔平三振；接著在面對費城人透納（Trea Turner）時，投出高達103.6英里的超速球。雖然是壞球，但根據大聯盟數據專家莎拉‧蘭斯（Sarah Langs）的貼文指出，這球是自2008年有紀錄以來，明星賽史上最速的一球，最後透納也吞K，米勒主投1局，達成三上三下。
米勒賽後接受訪問時表示：「有這麼多觀眾和球員在這裡，很難不享受，我想這是所有人都會有的夢想。」
此戰大谷的3分砲幫國聯先馳得點，但領先沒多久、下半局美聯就靠著洋基強打索托（Juan Soto）跟守護者弗萊（David Fry）敲安追平比數，5局下紅襪好手杜蘭（Jarren Duran）再轟一發2分砲逆轉局勢，最終以5：3贏得明星賽勝利。
米勒2021年選秀被運動家以第3輪選中，並在2023年迎來大聯盟初登板。本季米勒成為美聯最強終結者，出賽33場戰績1勝1敗，並有15次救援成功，投39.2局可以飆出70K，防禦率2.27。而他本季的主要武器速球均速來到瘋狂的100.9英里。
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