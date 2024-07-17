MLB／美聯近11次交手拿10勝 紅襪杜蘭超前轟奪明星賽MVP

美國職棒大聯盟（MLB）明星賽今天在德州遊騎兵主場舉行，日籍好手大谷翔平轟出3分砲讓國聯首開紀錄，這也是他明星賽的首轟，不過美聯最後是以5比3贏得勝利。

MLB明星賽美聯先發投手由金鶯隊柏尼斯（CorbinBurnes）擔綱，先攻的國聯則是由海盜隊2023年狀元郎史肯斯（Paul Skenes）主投，史肯斯2個多月前還在小聯盟3A，1年前的選秀狀元如今竟已成為明星賽先發投手，完全出乎他的意料。

日籍好手大谷翔平今天以指定打者身分排在第2棒出賽，他第3局以右外野3分砲為國聯首開紀錄，也成為大聯盟史上首位在明星賽拿過勝投且開轟的選手。美聯在多明尼加打擊好手索托（Juan Soto） 的2壘安打下開始追分，3局結束後雙方以3比3戰成平手。

美聯在第5局由紅襪隊杜蘭（Jarren Duran）擊出2分全壘打將比數拉開成為5比3，他也因為這支超前全壘打成為今年明星賽最有價值球員（MVP）。

JARREN DURAN 2-RUN HR FOR THE LEAD 💥



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大谷翔平今天上場3次，1次保送、1支全壘打、1次三振，第7局時被換下場。這是他第4次參加明星賽，也是首次以國聯身分出戰。他今天的全壘打讓他成為自1996年皮亞薩（Mike Piazz）之後，首位在明星賽開轟的道奇球員。

今天的明星賽室外氣溫高達攝氏37.2度，不過因為球場屋頂可以開合，室內溫度感覺約是攝氏23度。而美聯明星隊今天的獲勝，讓他們在最近11次明星賽中拿下了10勝。