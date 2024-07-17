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MLB／美國男歌手明星賽接棒唱國歌安全下庄 網：他沒有喝醉

聯合新聞網／ 綜合報導
明星賽今天邀請美國鄉村男歌手強森唱國歌，這次他安全下庄了。 美聯社
明星賽今天邀請美國鄉村男歌手強森唱國歌，這次他安全下庄了。 美聯社

大聯盟全壘打大賽邀請葛萊美獎鄉村歌手安德雷斯（Ingrid Andress），賽前演唱美國國歌，但她一直走音，高音也唱到破音，受到許多網友嘲笑和指責。她今天在社群帳號發文道歉，坦言自己前一天喝醉，對大聯盟和球迷們表達歉意。

鄉村歌手安德絲(Ingrid Andress)在美國職棒大聯盟(MLB)的全壘打大賽開賽前唱國歌太難聽挨批，後來承認當時醉酒。(美聯社) 何卓賢
鄉村歌手安德絲(Ingrid Andress)在美國職棒大聯盟(MLB)的全壘打大賽開賽前唱國歌太難聽挨批，後來承認當時醉酒。(美聯社) 何卓賢

安德雷斯發文寫道，「我昨晚喝醉了，今天要去一家機構，尋求需要的幫助。昨晚的表現不是我，我對大聯盟、所有球迷，以及我深愛的國家致歉。」

《美聯社》指出，安德雷斯不是首位唱國歌被批評的人，女星巴爾（Roseanne Barr）1990年為大聯盟教士隊比賽唱美國國歌，歌手菲姬（Fergie）2018年NBA明星賽唱國歌，都受過外界批評。

美國鄉村男歌手強森。 法新社
美國鄉村男歌手強森。 法新社

今天明星賽則邀請美國鄉村男歌手強森（Cody Johnson）開唱，網友們紛紛稱讚，「強森拯救了國家」、「他沒有喝醉」、「感謝強森的專業，還原這首歌曲」。

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大聯盟 明星賽

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