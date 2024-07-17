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MLB／嫉妒大谷開轟 今永昇太投乾淨一局仍擔心媽媽評語
小熊日籍左投今永昇太旅美首年就入選大聯盟明星賽，更在今天後援登板，投出1局、三上三下表現，他一方面不想浪費大谷翔平敲出的三分砲，一方面也坦言看見大谷的好表現「有點嫉妒啊」。
國聯明星隊靠著3局上大谷翔平的3分砲取得3：0領先，不過3局下美聯明星隊就追平比數，而4局上今永昇太登板後，只用了15球就連續解決3名打者，維繫平手局面。
今永昇太表示，投球的想法是，不希望浪費掉大谷君敲出的三分砲，也希望讓小熊隊以及美聯的球迷記得自己，但也說：「大谷開轟後，感覺光芒在他身上，有點嫉妒啊。」
今永昇太先連續4顆速球讓小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）敲出滾地出局，接著讓拉契曼（Adley Rutschman）揮棒落空三振，最後讓塞米恩（Marcus Semien）敲出左外野飛球出局。
今永昇太成為第9位旅美首年獲選明星賽的日本選手，投手是第6人，而同年留下登板紀錄則是自1995年野茂英雄後的第2人，他表示：「第一年挑戰美職，風景很不一樣，當我脫下球衣的那一天到來時，應該會想起第一年參加明星賽的光景。」
第一次參加明星賽，今永昇太也感受到震撼，雖然對於美職的強力球風有心理準備，但沒想到明星賽大家也都很認真備戰，「學到了一課，像我這樣體能條件不突出的選手，更不能放鬆準備。」
而明星賽前今永昇太曾聊到，母親的嚴厲督促是自己能夠站在這邊的原因，今天在明星賽繳出三上三下後是否能滿足母親的標準？今永昇太苦笑說：「大概還是會收到『拉契曼可能不太想揮棒』這樣的評語吧。」
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