MLB／任何人都有價碼！美媒談金鶯、道奇搶老虎王牌可能性

下半季賽程在全明星周後正式開打，各隊將拼命爭奪季後賽名額，如何增強戰力成為重要課題。根據《運動畫刊》棒球作家維度奇（Tom Verducci）透露，道奇和金鶯兩支勁旅都有意招攬老虎王牌左投史庫柏（Tarik Skubal），補強球隊戰力。

27歲的史庫柏今年投出生涯代表作，出戰19場都是先發，戰績10勝3敗，主投116局飆140K，防禦率2.41，是當前美聯最佳投手，也是美聯塞揚獎領跑人。

金鶯、道奇對這位強投相當感興趣，但維度奇引述消息來源表示，老虎目前對交易史庫柏意願不大，目前已他為主的輪值是老虎重要建隊基石。不過他又補充，「任何事情都有他的價碼。」意思是即使史庫柏是老虎重要資產，但若開價合理，這名王牌不一定是非賣品。

金鶯和道奇輪值近期陷入傷兵潮，兩隊都位居分區龍頭，雖擁有豐富農場深度，但他們當前需要補充即戰力，因此交易大限前估計是先發輪值補強最積極的球隊。而除了史庫柏，道奇也有傳聞盯上白襪明星左投克羅謝（Garrett Crochet），要價肯定不斐。