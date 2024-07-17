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MLB／大谷翔平明星賽開轟加勝投史上唯一 但國聯遭逆轉

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷開轟後開心得高舉雙手。 美聯社
大谷開轟後開心得高舉雙手。 美聯社

日本球星大谷翔平在大聯盟明星賽首度開轟，這發3分砲一度幫助國聯明星隊領先，然而最終以3：5敗給美聯明星隊，大谷翔平錯過MVP，但仍成為史上第一位在明星賽取得過勝投、全壘打紀錄的球員。

面對兩隊0：0平手局面，大谷翔平在3局上無人出局、一二壘有人時，面對紅襪右投豪克（Tanner Houck），0好2壞後相中一顆88.1哩的指叉球，把球轟到中右外野觀眾席，幫助國聯明星隊取得3：0領先。

大谷翔平在比賽中受訪時表示，能夠幫助球隊先馳得點很棒，那個打席揮棒感覺不錯，「我在明星賽沒有太多揮棒機會，有打出這一轟真是太好了。」

不過美聯明星隊在3局下先靠洋基強打索托（Juan Soto）的二壘安打追回2分，守護者隊弗萊（David Fry）再敲安追平比數；5局下紅襪好手杜蘭（Jarren Duran）更是直接一發2分砲，為美聯取得5：3領先。

大谷翔平今天作為先發第2棒、指定打擊，首打席選到四壞保送，3局上開轟後，5局上遭到三振，7局上則被代打換下，總計2打數1安打，生涯在明星賽累計9打席、6打數，敲出2安打，另有3次四壞、2次三振。

這是大谷翔平連4年參加明星賽第一次敲出長打，也成為繼2007年鈴木一朗之後，第2位在明星賽開轟的日本球員，作為國聯代表則是第1人，也是道奇隊自1996年皮亞薩（Mike Piazza）後，再次有球員在明星賽開轟。

大谷表示：「能夠跟平常不會接觸的球員聊天很開心，去年我是在美聯，今年在不同聯盟遇到不同球員，度過很棒的時間。」

根據大聯盟官網紀錄，大谷翔平在2021年作為二刀流出賽時，曾在明星賽拿下勝投，也讓他成為史上唯一在明星賽取得勝投又開轟的球員。

今永昇太明星賽投1局無失分。 美聯社
今永昇太明星賽投1局無失分。 美聯社

小熊隊日本投手今永昇太4局下登板，第一年挑戰美職就在明星賽亮相，也以15球投出三上三下，先讓小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）敲出滾地出局，接著三振拉契曼（Adley Rutschman），最後讓塞米恩（Marcus Semien）敲出左外野飛球出局。

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大谷翔平 明星賽

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