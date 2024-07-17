MLB／大谷翔平牽手田中真美子亮相 愛犬藏在西裝外套裡

大谷翔平連續4年參加大聯盟明星賽，今年最大不同是身旁多了個伴，大谷翔平帶著妻子田中真美子一起踏上進場前的紅毯，甚至也沒忘記愛犬Decoy，將牠的圖像繡在西裝外套內。

明星賽前的球員進場也成為關注焦點，看看這些好手在球衣之外如何盛裝出席，大谷翔平穿著褐色西裝搭配白色襯衫出席，田中真美子則是一席典雅的白色洋裝。

在介紹自己的穿著時，大谷翔平表示：「我是根據自己的愛犬選擇西裝顏色。」說完還解開西裝扣子、攤開內襯給外界看，「而我的狗狗就在西裝裡面。」也不忘提及贊助商，「這是BOSS的西裝。」

#AllStarGame | Así llegó Shohei Ohtani y su esposa, Mamiko Tanaka, a la alfombra roja del Juego de Estrellas. El pelotero japonés mostró los estampados de su perro Decoy diseñados en el interior de su traje.pic.twitter.com/QQAV7u1BH0 — El Diario (@eldiario) 2024年7月16日

大谷翔平日前曾表示，今年自己的生活有很大變動，其中一項是與田中真美子結婚，家中還多了Decoy這位新成員，而道奇隊還為了大谷翔平與Decoy推出搖頭娃娃日。

大谷翔平帶著妻子田中真美子一起踏上進場前的紅毯。 路透