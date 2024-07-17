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MLB／日本第2人！大谷翔平生涯首次明星賽開轟
轉戰道奇隊後的大谷翔平連續4年入選大聯盟明星賽，今天更在大聯盟明星賽開轟，生涯第1次，也是日籍球員史上第2人，前1人是2007年的鈴木一朗，大谷的三分砲幫助國聯明星隊先馳得點。
大谷翔平今天擔任國聯明星隊先發第2棒、指定打擊，首打席選到四壞保送上壘，3局上無人出局、一二壘有人，大谷翔平面對紅襪右投豪克（Tanner Houck），0好2壞後相中一顆88.1哩的指叉球，把球轟到中右外野觀眾席，幫助國聯明星隊取得3：0領先。
這是大谷翔平首次在大聯盟明星賽開轟，擊球初速103.7哩、飛行距離400呎，鈴木一朗在2007年開轟時是代表美聯，大谷翔平成為第1位代表國聯在明星賽開轟的日籍球員。
大谷翔平在2021年明星賽首次出賽時，2打席都敲出滾第出局，22年則是安打及四壞保送、23年三振加四壞保送，今年也是第一次敲出長打。
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