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MLB／響尾蛇隊9月首度舉辦台灣日 有台式應援配台灣味

中央社／ 台北16日電
味全龍啦啦隊將參加響尾蛇隊台灣日。報系資料照
味全龍啦啦隊將參加響尾蛇隊台灣日。報系資料照

美職亞利桑那響尾蛇隊將於美國時間9月13日舉辦隊史首次台灣日，中職味全龍隊啦啦隊受邀出席，帶著台灣棒球文化交流，也跟台灣傳統品牌乖乖合作，要讓球迷品嚐熟悉家鄉味。

美國職棒響尾蛇隊將在9月13日隊史首度舉辦台灣日，響尾蛇隊體系中有台美混血球員卡洛爾（Corbin Carroll），小聯盟2A有台灣投手林昱珉。

此次活動由帕菲克國際運動行銷主辦，中職味全龍隊、乖乖股份有限公司和達美航空共同協辦，今天發布新聞稿提到，亞利桑那州不僅是美國棒球重鎮，也是全球半導體製造龍頭台積電在美國的主要據點之一，有許多來自台灣的專業人士在當地工作和生活。

龍隊領隊丁仲緯感謝主辦單位及贊助單位的邀請，龍隊一直秉持開放國際交流、合作態度，此次啦啦隊和運科團隊都會到美國，希望將台灣的棒球風貌帶到美國，也希望能夠收穫滿滿，未來有更深的交流。

帕菲克總經理陳銘駒也表示，很榮幸能與亞利桑那響尾蛇隊共同舉辦台灣日，這次活動會把台灣的棒球文化與熱情帶給美國在地球迷，期待能發揚台灣形象及團結台灣精神。

乖乖公司總經理簡嘉鋒則提到，公司從2022年起與龍隊合作，這次希望透過台灣日把乖乖平安、順利的形象帶到亞利桑那，祝福所有在美國奮鬥的台灣小將能夠順利平安，也要讓當地台灣人品嚐熟悉家鄉味。

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