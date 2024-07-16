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MLB／美聯打擊王史蒂文關盛讚大谷 坦言想代表日本出戰經典賽

聯合新聞網／ 綜合報導
史蒂文．關盛讚大谷，也坦言想代表日本出戰經典賽。 法新社
史蒂文．關盛讚大谷，也坦言想代表日本出戰經典賽。 法新社

守護者亞裔外野手史蒂文．關（Steven Kwan）本季打擊率暴漲，成為美聯打擊王，也讓他首度闖入明星賽，擔任美聯先發左外野。今天全壘打大賽前受訪時，史蒂文．關吐露心聲，表示自己想代表日本征戰經典賽，同時也肯定為日本奪下經典賽冠軍的大谷翔平

史蒂文．關有著日本與中國血統，他從小就相當仰慕日本傳奇球星鈴木一朗，童年時也曾多次拜訪母親祖父母的故鄉山形縣。不過，母親雖有日本血統，但她在美國出生，沒有日本護照，因此即便大谷去年曾招募史蒂文．關隨日本征戰經典賽，但最終資格不符無法入隊。

雖然沒能成為隊友，但史蒂文．關仍然盛讚大谷的表現。他說道：「投球和打擊是截然不同的，但他能兩者兼顧。而今年他專注於打擊的表現令人難以置信，無法想像有其他選手能做到這些。」

史蒂文．關今年打擊率暴漲，從上季的2成68飆升至3成52，進步了將近1成，也讓他成為美聯打擊王。而談到他的偶像，同樣以安打見長的鈴木一郎，史蒂文．關除了向他致敬外，也謙虛的說道：「我和他有共通點，都是左打。但我從不覺得自己的打擊能像他（鈴木一郎）那樣，也從未試著模仿他。我要感謝他一直以來的表現，為我樹立了非常了不起的榜樣。」

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