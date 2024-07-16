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MLB／白襪火球男克羅謝生涯完剋大谷 他透露祕訣：要最佳狀態

聯合新聞網／ 綜合報導
克羅謝在受訪時揭露完美壓制大谷的秘訣。 路透社
克羅謝在受訪時揭露完美壓制大谷的秘訣。 路透社

白襪左投克羅謝（Garrett Crochet）從後援轉戰先發投出王牌身手，今年首度入選明星賽，有機會與國聯先發第2棒大谷翔平正面交鋒。值得一提的是，克羅謝生涯在例行賽對上大谷可以說是完美壓制，而他今天也在受訪時揭露秘訣。

克羅謝最近1次對上大谷是在6月25日先發對戰道奇的比賽，大谷在他的壓制下3打數敲0安，還苦吞2K，今年春訓克羅切也曾讓大谷吞K。此外，克羅切曾在2021年賽季對決大谷，2打數都投出三振。他生涯在例行賽對上大谷的成績是5打數0安，投出4K。

克羅謝在明星賽受訪。 法新社
克羅謝在明星賽受訪。 法新社

在今天受訪時，克羅謝就透露對付大谷的「武功秘笈」。他說到：「對付大谷的關鍵是取得球數領先，並且要在最佳狀態下進行比賽。有時你能成功壓制他，有時不會。如果你有堅定的信念並投出好球，總會有辦法。」

克羅謝在2020年選秀被白襪以首輪第11順位選中，同年直接升上大聯盟，成為史上第22位跳過小聯盟直升大聯盟的球員。本季他先發出賽20場，6勝6敗。投球局數從上季12.2暴漲至107.1局，不過他卻繳出了更加瘋狂的表現，狂飆聯盟第1的150K，防禦率3.02也比上季更低。

目前有消息傳出，道奇有意在交易大限前將克羅謝收入麾下。擅長對付大谷的投手可能與大谷並肩作戰，對此克羅謝表示，「這很酷，但當我站上投手丘，唯一思考的就是為白襪投球。」

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