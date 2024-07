MLB／前台灣大聯盟雷公洋投文雄之子林台加 獲洋基第8輪青睞

𝗦𝗧𝗔𝗥𝗧 𝗦𝗣𝗥𝗘𝗔𝗗𝗜𝗡𝗚 𝗧𝗛𝗘 𝗡𝗘𝗪𝗦. 📰



Tyler Wilson is selected in the 8th round by the New York Yankees! #LopesInThePros pic.twitter.com/dPvUU2BfNS