MLB／前台灣大聯盟雷公洋投文雄之子林台加 獲洋基第8輪青睞

大聯盟選秀進入第2天，其中前台灣大聯盟高屏雷公洋投文雄大兒子林台加，被洋基以第8輪第241順位選中。

去年大聯盟選秀落選後，林台加回到大學再磨練1年，如今獲得洋基青睞，成為繼2022年的艾吉拉（Tayler Aguilar）和2018年的投手沃爾霍夫（Mick Vorhof）後，第三位被洋基隊選中的大峽谷大學球員。

能夠進入洋基，林台加感到非常幸運，他也感謝大峽谷大學隊友和教練對他的幫助，「我付出許多努力才到這裡，如果沒有我在大峽谷大學的隊友和教練們，我不可能做到。」

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Tyler Wilson is selected in the 8th round by the New York Yankees! #LopesInThePros pic.twitter.com/dPvUU2BfNS — Grand Canyon Baseball (@GCU_Baseball) 2024年7月15日

21歲的林台加2024賽季為大峽谷大學出賽58場，233打數敲88安，繳出17轟外帶65分打點，打擊率3成78，長打率為0.691。他帶領球隊連4年拿下WAC例行賽冠軍，並獲選WAC分區年度球員。

林台加父親文雄曾效力小熊、遊騎兵和道奇，1997年至1998年來到台灣並擔任雷公洋投。退役後文雄成為大聯盟球探，和台灣籍妻子薛蓮花育有兩子。二兒子林立恩是捕手，去年曾入選U18世界盃台灣隊。