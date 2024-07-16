MLB／想和大谷當隊友、不想繼續流浪 洋基強打索托吐心聲

大聯盟明星週登場，今年首度轉戰至美聯，洋基天才強打索托（Juan Soto）第4度入選明星賽。當被問到最想跟哪位球員並肩作戰時，索托表示大谷翔平絕對是其中之一。

在全明星的媒體訪問日中，索托被問到希望和哪位球員並肩作戰，他說：「大谷是其中之一，不過他去了國家聯盟，而我在美國聯盟，所以這有點難，但大谷絕對是其中之一。」肯定了大谷在索托心中的地位。有趣的是，兩人曾在2021年全壘打大賽中有過緣分。當時索托第一輪就與大谷交手，兩人戰至第3回合後由索托取得最後勝利。

Juan Soto says Ohtani would be one of the players he’d most want to play with in his MLB career pic.twitter.com/i6biaSwbg4 — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) 2024年7月15日

除了這個問題，索托今天也再次被問到未來計畫，對此他幽默回答：「如果我能預知未來，我應該會先去買樂透！」隨後他補充：「我很享受這個當下，能夠為洋基付出。我很開心能夠成為比賽的一份子，但沒有人會知道明年會發生什麼事。」

洋基明星強打索托坦言不想繼續流浪、想和大谷同隊。 法國新聞社

事實上，索托生涯打擊表現相當搶眼，本季索托為洋基出賽94場，敲出23轟、66分打點，打擊率2成95，上壘率4成26，長打率4成26，整體攻擊指數高達0.984。但他職業生涯並未長期待在1支球隊，在國民登上大聯盟4季後被交易到教士，季前又被送到洋基，8個賽季已打過3支球隊，因此他表示期待能長時間都穿著同1隊球衣。而索托將在休賽季成為自由球員，包括大都會、費城人等都有意延攬這位好手。

對於索托的表現和未來，隊友「法官」賈吉（Aaron Judge）除了表達肯定外，也尊重他的決定，「身為隊友，我只需要支持他，看他能在洋基可以打出什麼樣的表現。我只希望他一切都好，他總是會做出對自己最好的決定。」

"The fans have definitely shown him a lot of love. I wish him nothing but the best. We'd definitely love to have him in New York for a long time."



- Aaron Judge on Juan Soto pic.twitter.com/xZ5JeZBUsS — Yankees Videos (@snyyankees) 2024年7月15日