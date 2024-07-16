MLB／狂讚海盜神級新人史肯斯 賈吉：明星賽想跟他對決

大聯盟明星賽將在明天盛大登場，其中國聯先發投手是海盜新秀史肯斯（Paul Skenes），菜鳥年就入選明星賽並創下多項紀錄，可謂超級大物新秀，讓本賽季大聯盟全壘打王，同時獲得明星賽人氣王的「法官」賈吉（Aaron Judge）直言想跟他「正面對決」。

「從他（史肯斯）入選明星賽後，我就看了他過去幾場比賽的投球」，賈吉在受訪中盛讚史肯斯，認為他投球很特別，充滿力量、球速快且變化球種豐富，控球也非常好，是相當全面的投手。

但史肯斯擔任先發投手，可能投1局就退場，第4棒的賈吉未必碰得到他。對此，賈吉表示仍有機會，「我們打線實力很堅強，我認為有人可以敲安或保送上壘，可以拭目以待。」史肯斯也對能夠遇到賈吉表示期待，並說道若能正面對決，「應該會很酷。」

國聯明星隊教頭羅夫洛（Torey Lovullo）則坦言有難處，就算史肯斯先發表現亮眼，還是傾向換投。球隊共有11到12位明星投手，為了讓每個投手都能登板亮相，沒辦法獨留1人在場上過久，這也是明星賽總教練最艱難的任務。