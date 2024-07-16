MLB／美國鄉村歌手唱國歌破音翻車 球迷大玩川普時事梗

大聯盟全壘打大賽今天登場，聯盟邀請4度入圍葛萊美獎的美國女鄉村歌手安德雷斯（Ingrid Andress），賽前演唱美國國歌，沒想到她高音唱不上去破音，網友也大玩川普（Donald Trump）被槍擊時事梗。

安德雷斯受邀在全壘打大賽開始前演唱國歌，不過她狀態不佳，除頻頻走音外，高音也飆不上去導致破音，費城人隊強打波姆（Alec Bohm）被鏡頭捕捉到微笑畫面，安德雷斯唱完後也露出尷尬表情。

Uhhh... that anthem was interesting. Sung by Ingrid Andress pic.twitter.com/zsjQi84zEy — Ben Brown 🌻 (@BenBrownPL) 2024年7月16日

美國網友紛紛直呼這是史上最糟的表演，由於前美國總統川普日前在造勢時被槍擊，因此許多網友都貼出川普耳朵流血照，形容耳朵受到傷害。

安德雷斯的演唱也引起台灣球迷關注，紛紛想起中職富邦悍將啦啦隊「靈魂歌姬」檸檬的歌聲，檸檬最近常在球場上大秀歌喉，因特殊歌聲，成球賽外最讓球迷期待的環節。