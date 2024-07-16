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MLB／大谷在道奇、天使時期差異在哪？哈波：贏球文化

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
哈波(右)在媒體日上被問到大谷翔平(左)在道奇和天使隊的差異。 美聯社
哈波(右)在媒體日上被問到大谷翔平(左)在道奇和天使隊的差異。 美聯社

費城人隊當家球星哈波（Bryce Harper）將擔任國聯明星隊第四棒，與大谷翔平並肩出賽，今天在媒體日上被問到大谷翔平在道奇和天使隊的差異，他回應：「加入一支長期有贏球文化的球隊，對他會有幫助。」

大谷連續4年參戰明星賽，今年是首度加入國聯陣容，與哈波成為隊友，大谷明天將擔任第二棒、指定打擊，哈波則是第四棒、一壘手，兩人今天在媒體日上的坐位正好背對背。

哈波。 法新社
哈波。 法新社

大谷翔平。 美國聯合通訊社
大谷翔平。 美國聯合通訊社

被問到想和大谷聊的話題，哈波回應，「呃…我不知道，我可能會問想問看看他使用的棒型吧！他真的是位很棒的選手，看他的比賽很有意思，他擁有不可思議的棒球天賦，但在這裡多數選手也都是才華洋溢啦！」

被問到天使時期和道奇時期的大谷差異在哪，哈波說：「我想是加入一支像道奇這樣能贏球的球隊，處在長期有贏球文化的環境中，這點會對他有幫助吧！」

哈波也被問到他心目中最強的棒球選手，哈波的一票給了健康的楚奧特（Mike Trout），「當他健康時，他真的非常獨特。如果要說今年的話，應該是賈吉（Aaron Judge），雖然今年還有滿多選手都很猛，但賈吉的數據真的太神。」

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