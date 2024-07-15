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MLB／大谷2.0有望成真 皇家首輪選下21歲二刀流大物

聯合新聞網／ 綜合報導
皇家以首輪第6順位，選下21歲二刀流大物卡利亞諾內。 路透
皇家以首輪第6順位，選下21歲二刀流大物卡利亞諾內。 路透

大聯盟選秀今天展開，皇家以首輪第6順位，選下21歲二刀流大物卡利亞諾內（Jac Caglianone）。卡利亞諾內來自佛羅里達大學，投打兼具讓他被看好將追隨大谷翔平腳步，在大聯盟使用二刀流，日本媒體更直接將他譽為「大谷翔平2.0」。

卡利亞諾內在投打方面皆有建樹，今年賽季追平連續9場開轟的NCAA紀錄，也曾投出6局0失分外帶11K的好投，連續兩年帶領佛羅里達大學殺進NCAA八強賽，並獲得2024全美最佳二刀流殊榮。卡利亞諾打擊端以力量著名，擊球初速能輕易超過110英里。此外，他今年被三振率8％，總三振數26次比全壘打數還少9次，但去年44%的追打壞球率讓球探存在一些擔憂。

作為投手，卡利亞諾內表現也在水準之上，雖然去年賽季受控球所苦，但隨著投球機制變簡潔後，控球也有所改善。卡格里昂的火球能飆上3位數，另配有90英哩的卡特球。他更常拿卡特球搭配直球使用，同時也有不錯的變速球。

「自從大谷初登板以來，就一直是我效法的對象。他敬業的精神以及處理事情的方式，成為了我大學時期的指引。」卡利亞諾內曾在受訪中表示，自己以大谷為標竿，非常想要在職業層擊成為二刀流選手。不過卡利亞諾內在大一就做過俗稱「湯米約翰手術」（Tommy John surgery）的手肘韌帶置換手術，要在大聯盟擔任二刀流球員損耗恐怕會過大，因此不少球探認為，卡利亞諾內若要作為二刀流球員，往中繼投手發展，是比較可行的養成方向。

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