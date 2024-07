MLB／前田健太感謝大谷激發球速 曝道奇教頭說「想你」

老虎今天以4:3擊敗道奇隊,日籍投手前田健太中繼登板,與大谷翔平相隔3年再度過招,面對賽後大批到訪的日本媒體,讓他都忍不住自嘲:「我覺得這應該是今年最後一次(有那麼多記者),所以我會一次說個夠。」

前田此役中繼3.2局僅被敲1安打、無失分,送出5次三振,僅面對低消的11名打者,唯一被打安打是第5局大谷敲出的一壘打,隨後抓到盜壘阻殺。

前田表示,面對大谷,總是很有壓力但也充滿樂趣,「所以我會比較希望是在兩出局、壘上無人時對到他,更能享受與他的對決。」他也笑答,感謝大谷激發自己的力量,「讓我還能投到94哩。」

前田前一次對決大谷已是3年前,賽後被問到當時與現在大谷的差異,他說:「老實說,只有1個打席,所以我不太清楚有什麼差異,當時我碰到大谷,他已經打了快50支全壘打吧!他的擊球品質沒什麼改變,一直都維持在高水準,面對他有絕對不能失投的壓力。」

With help from translator Dai Sekizaki, we hear from Kenta Maeda, who received a standing ovation after allowing just one hit and striking out five in 3 2/3 scoreless innings, which helped the Tigers beat the Dodgers, 4-3, and win the series.#RepDetroit pic.twitter.com/8MKH059Pss