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MLB／前田健太感謝大谷激發球速 曝道奇教頭說「想你」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
前田健太。 路透
前田健太。 路透

老虎今天以4：3擊敗道奇隊，日籍投手前田健太中繼登板，與大谷翔平相隔3年再度過招，面對賽後大批到訪的日本媒體，讓他都忍不住自嘲：「我覺得這應該是今年最後一次（有那麼多記者），所以我會一次說個夠。」

前田此役中繼3.2局僅被敲1安打、無失分，送出5次三振，僅面對低消的11名打者，唯一被打安打是第5局大谷敲出的一壘打，隨後抓到盜壘阻殺。

前田表示，面對大谷，總是很有壓力但也充滿樂趣，「所以我會比較希望是在兩出局、壘上無人時對到他，更能享受與他的對決。」他也笑答，感謝大谷激發自己的力量，「讓我還能投到94哩。」

前田前一次對決大谷已是3年前，賽後被問到當時與現在大谷的差異，他說：「老實說，只有1個打席，所以我不太清楚有什麼差異，當時我碰到大谷，他已經打了快50支全壘打吧！他的擊球品質沒什麼改變，一直都維持在高水準，面對他有絕對不能失投的壓力。」

他也指出，雖然自己一直都是希望可以三振大谷，但面對像他這樣的選手，有些投手會認為只要不是長打，讓他擊出一壘打是還能接受的結果，「他就是這種等級的選手。」

前田曾效力道奇4季，在總教練羅伯茲（Dave Roberts）麾下打拚，賽前也被捕捉一起聊天的畫面。對於談話內容，前田笑答：「無法透露太多，但他有說他想我。」

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