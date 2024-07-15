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MLB／「拍賣哥」13勝暫居聯盟勝投王 5局僅失1分率勇士贏球

聯合新聞網／ 綜合報導
塞爾助勇士6：3擊敗教士，也以13勝暫居大聯盟勝投王。 美聯社
塞爾助勇士6：3擊敗教士，也以13勝暫居大聯盟勝投王。 美聯社

「拍賣哥」持續發威！勇士今天客場對上教士，進行系列賽最終戰。靠著7屆明星賽左投塞爾（Chris Sale）5局壓制，加上捕手達德諾（Travis d'Arnaud）雙響砲4分打點，終場勇士以6：3帶走勝利，塞爾也以13勝暫居大聯盟勝投王。

本季轉隊至勇士後，塞爾找回過去身手，迎來大復活。本場比賽他掛帥先發，雖然在首局因連續安打失掉1分，但他後續回穩狀態，總計5局僅被擊出4安、飆出4K，首局掉分後便沒有再讓教士得分，但用球數達到100球，是他提前下場原因。

隊友也遞上火力支援「拍賣哥」，6局上，一、三壘有人的情況下達德諾大棒一揮，打出3分砲，接著在8局上再敲陽春砲，配合上隊友在4、5兩局各攻下的1分，最終勇士6：3拿下系列賽最後1場勝利。

賽後對於塞爾的發揮，勇士總教練史尼克（Brian Snitker）肯定道：「塞爾投到5局時表現依然出色，也很高興牛棚堅持了下來，沒有給教士逆轉的機會。」投下勝投後，塞爾本季拿到13勝，暫居大聯盟勝投王，對此他感到自豪，但也表示能夠得到這個頭銜是因為勇士牛棚表現出色。

本季塞爾繳出防禦率2.70、WHIP0.95，遠優於上季在紅襪的表現，也讓他入選明星賽。不過因為這場比賽塞爾擔任先發，因此明星賽他將不會登板，塞爾表示希望在明星週好好休息，迎接下半季賽程。

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