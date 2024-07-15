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MLB／真人茂野吾郎來了！雙手都能飆火球 「左右開投」塞恩加首輪當水手

聯合新聞網／ 綜合報導
塞恩加左右手都能飆出超過150公里的球速，引起不少注目。圖截自影片
塞恩加左右手都能飆出超過150公里的球速，引起不少注目。圖截自影片

真人版茂野吾郎進入大聯盟！大聯盟選秀今天展開，水手在首輪第15順位選中來自密西西比州立大學，21歲的「左右開投」塞恩加（Jurrangelo Cijntje）。

塞恩加是左撇子，在6歲時因為要使用父親的手套因此開始用右手投球。2022年時，塞恩加就曾被釀酒人以首輪第18順位選中，但他最終決定先進入大學磨練。在密西西比州立大學的第1年他表現並不出色，僅拿下3勝5敗、防禦率8.10的成績，第2年球隊更換投教後，塞恩加成績大幅進步，90.2局飆出113次三振，防禦率下降至3.67。

大二賽季的塞恩加左右手都能飆出火球，雖然慣用手是左手，但右手能投出159公里，比左手153公里更快。根據塞恩加表示，他認為自己的右手球速更快是因為他經常擔任游擊手。而球探報告也提出，塞恩加右投能力更強，模板像洋基明星強投史卓曼（Marcus Stroman），左手則比較偏向後援投手。

大聯盟19世紀時曾經出現4位左右手都能投球的球員，近年有名的球員則是2015年登上大聯盟，並創下范迪特條款的范迪特（Pat Venditte）。不過范迪特的右投最快僅145公里、左投則是136，雙手都沒能達到大聯盟平均水平，相比起來，塞恩加未來在大聯盟實現左右開投更加令人期待。

水手在首輪第15順位選中來自密西西比州立大學，21歲的「左右開投」塞恩加。 路透社
水手在首輪第15順位選中來自密西西比州立大學，21歲的「左右開投」塞恩加。 路透社

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