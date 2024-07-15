MLB／大谷翔平將超越秋信守全壘打紀錄 韓媒感嘆：只花7年

道奇隊日籍球星大谷翔平生涯200轟達陣，距離南韓名將秋信守保持的亞洲紀錄只差18轟，韓媒《MHN Sports》也發文感嘆，秋信守16年累積的成績，大谷只花7年就即將打破。

大谷翔平昨天面對老虎隊，第三打席敲出本季第29轟，生涯200轟里程碑達成。事實上，大谷今年4月21日就擊出生涯第176轟，超越「酷斯拉」松井秀喜紀錄，成日本史上第一。如今全壘打產量快速推進，韓媒《MHN Sports》指出，秋信守218轟的亞洲紀錄即將被超越。

報導提到，秋信守2005年登上大聯盟，花了16年才達成218轟紀錄。大谷翔平已累積200轟，如果按照他今年每3.2場就開轟的效率，9月最後一周就會打破亞洲打者全壘打紀錄，文末感嘆，「距秋信守紀錄被打破的時間已經不多了。」

秋信守生涯7157打席敲出218支全壘打，平均每32.8打席開轟；大谷3300打席就有200支，平均16.5打席就開轟。