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MLB／史上首位澳洲狀元 林昱珉5年前U18三度解決他

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導

大聯盟選秀會今天登場，擁有狀元籤的守護者隊挑選內野手巴札納（Travis Bazzana）寫下歷史，成為史上第一位出生於澳洲的狀元，他直到在雪梨就讀高中時，仍是6項運動全才，為了追逐棒球夢選擇前往美國就讀奧勒岡州立大學，如今成為本屆大聯盟選秀會第一位被唱名的好手。

巴札納2002年出生於澳洲雪梨，就讀圖拉穆拉高中（Turramurra High School ）時，除了棒球之外，還參與板球、籃球、足球、橄欖球及田徑（100公尺短跑、跳遠、跳高）。

巴札納在高中時就曾跳級參與澳洲職棒聯賽，與許多年紀是自己兩倍的選手同場出賽；他在16歲時就曾收到大聯盟開出海外業餘球員合約，簽約金約落在10萬美元，但他選擇赴美就讀大學，取徑選秀挑戰大聯盟。

巴札納參與過2019年在南韓釜山舉辦的U18世界盃、2022年在台灣舉辦的U23世界盃，2019年U18由中華隊奪冠，當時在超級循環複賽以12：0提前7局擊敗澳洲，擔任先發投手的林昱珉對戰3打席都解決他，包括賞出1次三振，林昱珉最終以6局僅被敲2安打、無失分拿下勝投；2023年U23則由澳洲3：0擊敗中華隊，巴札納3打數沒有安打，靠1次觸身球上壘。

巴札納有經典賽夢，他在2019年時就曾在自己手機中草擬想像中的2025年經典賽澳洲隊打線，將自己放在先發第一棒、二壘手，儘管因疫情下屆經典賽已推辭到2026年，但他的夢想並未改變，「我一直都在想像，也和同樣在美國打球的澳洲朋友討論過這件事，我真的希望我們可以在經典賽有一次精彩的表現，帶動澳洲棒球發展。」

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