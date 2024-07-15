MLB／洋基守備亂成一鍋粥遭金鶯逆轉 沃爾普：只是平凡滾地球

洋基與金鶯隊三連戰最終場，距離橫掃只差一個出局數，沒想到游擊手沃爾普（Anthony Volpe）和佛度戈（Alex Verdugo）接連發生守備失誤，葬送比賽勝利，終場以5：6慘遭金鶯逆轉。

洋基前8局打完以2：3落後，但「白飯哥」萊斯（Ben Rice）從金鶯終結者金布洛爾（Craig Kimbrel）手中轟出逆轉三分砲，取得5：3領先。

BEN RICE OH MY CLUTCH! YANKEES LEAD pic.twitter.com/Pz43mnGDuG — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) 2024年7月14日

9下2出局金鶯攻佔滿壘，打者蒙卡索（Ryan Mountcastle）擊出平凡的游擊滾地球，沒想到沃爾普發生接球失誤，金鶯大難不死。接著穆林斯（Cedric Mullins）擊出左外野飛球，佛度戈追球時竟然跌倒，金鶯2位跑者輕鬆回到本壘，收下勝利。

“Ground ball to Volpe and the Yankees will sweep the Orioles and head into the All Star break in First Pla….”



Oh no…. @StoolBaseball pic.twitter.com/BG2qdfECcO — Barstool Sports (@barstoolsports) 2024年7月14日

雖帳面上佛度戈沒有失誤，但他賽後進休息室沒換衣服，情緒低落地受訪，他說，「我對防守方面感到自豪，這次是我的錯。」

沃爾普生涯首季就拿下金手套獎，沒想到竟發生這種低級失誤，他也被視為本場第一戰犯，他受訪時表示，「我還在消化這件事，對我來說那只是平凡的滾地球，比賽本來要結束，我沒有移動腳，好的內野手會移動腳來掌握彈跳。」

洋基上半季賽程結束，戰績58勝40敗，落後金鶯1場勝差，兩隊下次交手是9月下旬。洋基總教練布恩（Aaron Boone）談到上半季開高走低的狀況，「我們經歷一些艱難時期，這點我們承認。我們可以握著筆，寫出驚人劇本，因為我們讓自己處在這個位置上。」