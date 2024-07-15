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MLB／大谷搭機赴明星賽 首度人夫身分參賽多了1人1犬陪伴

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平準備前往德州參與大聯盟明星賽。圖／取自道奇官方X
大谷翔平準備前往德州參與大聯盟明星賽。圖／取自道奇官方X

大聯盟上半季賽程落幕，接下來就要展開明星周夏日饗宴，大谷翔平在今天賽後也搭機前往德州準備單刀赴會，道奇隊官方社群貼出陣中入選球星搭機照片。

今年明星賽在遊騎兵隊全球人壽球場（Globe Life Field）展開，大谷翔平首度加入國聯陣營，今年以票選先發指定打擊的身分與會，今天在道奇以3：4不敵老虎隊賽後，與入選明星賽的隊友一起搭機前往德州。

大谷連續4年進入明星賽，這也是他第一次以人夫的身分參與，前幾天被問到妻子真美子是否會一起出席時，大谷當時表示：「目前的計畫是這樣，但我不確定到時會不會有變化。」他也透露，「我想Decoy也會跟她一起去。」指的正是兩人的愛犬。

大谷翔平準備前往德州參與大聯盟明星賽。圖／取自道奇官方X
大谷翔平準備前往德州參與大聯盟明星賽。圖／取自道奇官方X

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