MLB／道奇連2天9局遭逆轉 大谷帶6項國聯第1數據結算上半季

道奇隊今天進行明星賽前最後一戰，連續兩天遭到逆轉輸球，9局下投手拉米瑞茲（Yohan Ramírez）發生2次失誤，包括再見暴傳，以3：4不敵老虎隊；大谷翔平單場雙安，手握6項國聯第1的數據為上半季畫下句點。

大谷此役4打數敲出2安打，前兩打席都是擊球強勁的平飛球遭到接殺，接著在第5局和第8局都敲出一壘打。大谷明星賽前117安，為隊史1979年葛維（Steve Garvey）後的最多安打選手。

盤點大谷上半季打擊數據，29轟、長打率0.635、56支長打、壘打數235、整體攻擊指數1.035、跑回75分皆排名國聯第1，117支安打、打擊率0.316排名國聯第2，69分打點、23次盜壘排名國聯第3。

道奇此役首局靠史密斯（Will Smith）、赫南德茲（Teoscar Hernández）二壘打串連先取分數，後續帕赫斯（Andy Pages）的安打再挹注1分打點，羅哈斯（Miguel Rojas）也敲安上壘，隨後在壘間被夾殺的過程中，道奇再多跑回1分，開賽就取得3：0領先。