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MLB／道奇連2天9局遭逆轉 大谷帶6項國聯第1數據結算上半季

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MLB／道奇連2天9局遭逆轉 大谷帶6項國聯第1數據結算上半季

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平手握6項國聯第1的數據為上半季畫下句點。 法新社
大谷翔平手握6項國聯第1的數據為上半季畫下句點。 法新社

道奇隊今天進行明星賽前最後一戰，連續兩天遭到逆轉輸球，9局下投手拉米瑞茲（Yohan Ramírez）發生2次失誤，包括再見暴傳，以3：4不敵老虎隊；大谷翔平單場雙安，手握6項國聯第1的數據為上半季畫下句點。

大谷此役4打數敲出2安打，前兩打席都是擊球強勁的平飛球遭到接殺，接著在第5局和第8局都敲出一壘打。大谷明星賽前117安，為隊史1979年葛維（Steve Garvey）後的最多安打選手。

盤點大谷上半季打擊數據，29轟、長打率0.635、56支長打、壘打數235、整體攻擊指數1.035、跑回75分皆排名國聯第1，117支安打、打擊率0.316排名國聯第2，69分打點、23次盜壘排名國聯第3。

道奇此役首局靠史密斯（Will Smith）、赫南德茲（Teoscar Hernández）二壘打串連先取分數，後續帕赫斯（Andy Pages）的安打再挹注1分打點，羅哈斯（Miguel Rojas）也敲安上壘，隨後在壘間被夾殺的過程中，道奇再多跑回1分，開賽就取得3：0領先。

道奇帶著3：2領先進入9局下，老虎的攻勢以麥金斯崔（Zach McKinstry）三壘打開局，馬洛伊（Justyn-Henry Malloy）先敲安追平，維拉德（Ryan Vilade）短打點成投手拉米瑞茲的失誤，裴瑞茲（Wenceel Pérez）繼續短打，這回拉米瑞茲傳三壘再度爆傳，讓老虎跑回超前分。

道奇隊連續兩天遭到逆轉輸球，9局下投手拉米瑞茲（Yohan Ramírez）發生2次失誤，包括再見暴傳，以3：4不敵老虎隊。 路透社
道奇隊連續兩天遭到逆轉輸球，9局下投手拉米瑞茲（Yohan Ramírez）發生2次失誤，包括再見暴傳，以3：4不敵老虎隊。 路透社

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