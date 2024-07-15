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MLB／大谷200轟 道奇卻遭逆轉

聯合報／ 記者陳宛晶／綜合報導
道奇隊大谷翔平昨天敲出第兩百轟成為日本第一人，在休息區與隊友激動慶賀。（路透）
道奇隊大谷翔平昨天敲出第兩百轟成為日本第一人，在休息區與隊友激動慶賀。（路透）

大谷翔平大聯盟生涯兩百轟誕生日，卻是道奇隊的悲慘一戰；這支出現在第五局的陽春砲，直到九局上打完都還是此役的致勝安打，道奇卻在九局下花光五分領先，進而在延長十局以九比十一輸給老虎隊。

大谷賽前累積一九九轟，連五場未開砲，直到昨天終於達陣里程碑。單場兩安打、兩保送、一次盜壘，第五局在兩軍二比二之際，將一顆五號位進壘的變速球掃上右外野觀眾席。

大谷成為史上第一位在大聯盟完成兩百轟的日本選手，下一個追逐目標將是韓籍強打秋信守以二一八轟保持的亞洲紀錄，不無機會在今年就改掛上自己名字。

在右外野標竿附近接到全壘打球的老虎球迷，當下並未意識到這是大谷的兩百轟，見到日本媒體蜂擁而來還嚇到，他大方將球歸還給大谷，且只要求簽名球回禮，道奇額外送上球帽、衣服等周邊；大谷的開轟球棒、打擊手套，也馬上有道奇球團人員前來收取，準備用於博物館展示。

「真的不可思議。」道奇教頭羅伯茲表示，「他今天有盜壘、有全壘打，打出驚人的ＭＶＰ級賽季。想想他在大聯盟短短日子，還有一段時間在傷兵名單度過，這麼快就累積兩百轟，這樣的速度令人印象深刻，只是很可惜，我們無法以勝利為他的兩百轟慶祝。」

道奇在八局後仍領先的比賽已經連贏四十八場，此役遭老虎演出絕地大逆轉，九局下攻下五分逼進延長賽，再靠厄謝拉的再見兩分砲擊潰道奇。

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