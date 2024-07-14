MiLB／美職未來之星明星賽 李灝宇替補上場1打數無安打

美國職棒未來之星明星賽今天舉行，底特律老虎隊台灣好手李灝宇5局上接替上場守三壘，5局下敲出游擊方向滾地球，總計1打數無安打，國聯明星隊終場以6比1拿勝。

台灣好手李灝宇是繼2016年投手胡智為後，睽違8年再有台灣球員入選美職未來之星明星賽，也是史上第14名台灣球員；李灝宇本季在美職小聯盟2A出賽，目前為止，73場出賽敲出86支安打、包括12發全壘打，打擊率2成96。

未來之星明星賽在美國德州全球人壽球場（GlobeLife Field）舉行，分美聯明星隊、國聯明星隊，李灝宇分在美聯明星隊，今天沒有先發出賽。

兩隊4局打完，國聯明星隊4比1領先，5局上美聯明星隊守備替換，李灝宇接替上場守三壘、打7棒，5局下壘上有人打擊機會，李灝宇敲出游擊方向滾地球造成壘上跑者出局，李灝宇總計1打數沒有敲安。

國聯明星隊團隊敲出7支安打，柯里爾（CamCollier）3局上開轟，鮑德溫（Drake Baldwin）6局上也敲出全壘打，國聯明星隊順利搶下勝利，柯里爾拿下MVP。