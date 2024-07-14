MLB／美聯王者守護者罕見4-9接殺 賈吉7年前也曾上演
守護者隊作客佛州坦帕灣，今天對光芒隊3連戰第2戰出現罕見守備，二壘手希曼尼茲（Andres Gimenez）、右外野手布瑞南（Will Brennan）聯手完成「4-9」接殺，大聯盟官網指出：「你必須親眼看見才會相信。」
此役3局下，光芒無人出局攻占一壘，德盧卡（Jonny DeLuca）揮出二壘後方飛球，希曼尼茲快速後退，伸出手套碰到球又彈出，布瑞南往前衝的當下，剛好順勢接住球，沒收德盧卡的安打。
希曼尼茲說：「我最後一刻只是伸出手套，應該接不到。」
布瑞南即時上前，接力演出「4-9」接殺，希曼尼茲表示，覺得很驚訝，就算戴著外野手的手套，反手接球也很難，布瑞南表現出色。
這是大聯盟比賽繼2017年5月27日洋基、光芒隊之戰後，再度出現「4-9」接殺，當時洋基二壘手卡斯楚（Starlin Castro）、右外野手賈吉（Aaron Judge）聯手完成難得守備。
守護者今天8局上諾爾（Jhonkensy Noel）代打轟出致勝兩分砲，終場以4：2獲勝，終止3連敗，戰績58勝36敗仍居美聯龍頭，史蒂文．關（Steven Kwan）4次打數掛零，打擊率從3成59降到3成54，仍是大聯盟打擊王。
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