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MLB／開轟打擊手套被拿走奧嘟嘟 大谷翔平反應太真實
要脫下剛開轟的打擊手套有多不情願？大谷翔平今天在板凳席上實際示範，敲出大聯盟生涯200轟後，面對前來索取用於博物館展示的手套和球棒時，只見他當場頭一傾、嘆了口氣，毫無掩飾的真實反應讓主播都笑了出來。
道奇今天浪費9局時的5分領先，打到延長10局以9：11不敵老虎隊，慘澹之夜卻有大紀錄誕生，大谷翔平第5局敲出的陽春砲，是他大聯盟生涯第200轟，成為日本選手第一人。
轉播畫面隨後帶到，一名道奇職員手中已經拿著球棒，站在大谷面前持續勸說，大谷一臉不情願，歪頭嘆了一口氣，才開始脫打擊手套。轉播頻道球評和主播見狀都笑了，他們指出這樣的畫面很特別，大谷的表情寫著「你一定得拿走這個嗎？」
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