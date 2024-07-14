MLB／生涯前6戰5轟11分打點 紅人菜鳥海茲轟出空前紀錄

紅人隊23歲菜鳥外野手海茲（Rece Hinds）砲火驚人，今天對馬林魚隊之戰轟出雙響砲，從8日登上大聯盟至今，短短6場比賽出現5支全壘打，攻下11分打點，紅人終場10：6獲勝，最近3連勝。

海茲9日登上大聯盟，生涯首戰對洛磯隊就開轟，接下來每場比賽都出現安打，昨天對馬林魚3連戰首戰更是揮出滿貫砲，今天又締造雙響砲，驚奇場面不斷。

RECE HINDS IS PLAYING OUT OF HIS MIND.@ReceHinds pic.twitter.com/5m6RlQyJ4t — Cincinnati Reds (@Reds) 2024年7月13日

紅人打線今天狂揮6支全壘打，海茲3打數2安打、攻下3分打點，3局下從馬林魚先發投手卡布雷拉（Edward Cabrera）的手中轟出陽春砲，6局下面對納迪（Andrew Nardi）再轟兩分砲，成為史上第2位登上大聯盟前6戰出現5轟的球員。

史托瑞（Trevor Story）2016年在洛磯隊前7戰6轟，仍是史上最猛，再來就是海茲6戰5轟，目前22次打數11支安打，打擊率剛好5成，包括5支全壘打、1支三壘打、3支二壘打，一共攻下31個壘打數，生涯前6戰9支長打更是史上最佳紀錄。

海茲在2019年選秀會第2輪被紅人挑中，剛上大聯盟就打出一堆話題，他說：「直到有人開始談論，我才意識到這些，儘量不想太多，保持謙虛和平穩，不要起伏不定。」