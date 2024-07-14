MLB／撿到大谷200轟見媒體湧來嚇到 老虎球迷：就是1顆球啊

大谷翔平今天在第5局的陽春砲，落入老虎聯信球場右外野觀眾席上，43歲的老虎球迷溫庫普（Erik Wynkoop）撿到這球，意外看到大批日本媒體湧向自己，這才知道這是大谷的大聯盟生涯200轟，他說：「對我來說，就只是一顆棒球啊。」

Homer No. 200 for Shohei Ohtani. pic.twitter.com/XNLuxAJr0t — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) 2024年7月13日

溫庫普透露，今天是兒子為他買的門票，與太太、兒子一起坐在右外野標竿附近的位置，接到大谷的全壘打球，身旁許多人都跟他說這是200轟，隨即面對大批趕來的日本媒體，著實讓他嚇了一大跳。

2️⃣0️⃣0️⃣ of Shohei Ohtani's sweetest swings. pic.twitter.com/zcW4p0Xrw4 — MLB (@MLB) 2024年7月13日

「他們想知道我做什麼工作、從哪裡來，一些基本資訊。」43歲的溫庫普為工廠工人，他表示，「我完全不知道發生什麼事，還滿酷的，因為…這就只是一顆棒球啊。」他也被問到希望用這球換回什麼東西，他還沒仔細想過這個問題，「或許是球衣之類的吧！如果可以的話，希望可以拿到簽名球。」

球團人員也很快就找上他，詢問他是否願意歸還，溫庫普一口答應，要求的回報只有簽名球，而他不僅獲得簽名球，道奇還送上2頂球帽、1件T恤、1件無袖帽T和多項周邊商品。