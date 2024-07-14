MLB／第200號全壘打里程碑 大谷翔平本季預估49轟

洛杉磯道奇隊好手大谷翔平今天在對底特律老虎隊的比賽中，以一支右外野陽春砲達成美職200轟里程碑，不過老虎隊最後演出大逆轉，在第10局以2分彈氣走道奇隊。

法新社報導，大谷翔平在這場比賽第5局抓住老虎隊投手孟蒂羅（Keider Montero）的變速球，一棒轟出右外野牆外，這支陽春砲是他本季第29支全壘打，他目前也是國家聯盟的全壘打王。

Homer No. 200 for Shohei Ohtani. pic.twitter.com/XNLuxAJr0t — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) 2024年7月13日

大谷翔平本賽季稍早已超越松井秀喜的175支，成為美國職棒大聯盟（MLB）日本出生球員中，全壘打支數最多的球員。

大谷翔平在休賽期間與道奇隊簽下破紀錄的10年7億美元合約，他在美國職棒僅用了794場比賽與2848個打數，就轟出200支全壘打。

投打雙棲的大谷翔平，因右手肘韌帶撕裂接受韌帶置換手術，他在恢復期間是以指定打擊身分出賽，不會登上投手板。如果以他目前開轟的進度，預期整季將有49支全壘打。

2️⃣0️⃣0️⃣ of Shohei Ohtani's sweetest swings. pic.twitter.com/zcW4p0Xrw4 — MLB (@MLB) 2024年7月13日

這場道奇與老虎之戰，大谷翔平在首打席就敲出右外野方向的3壘安打，道奇隊在第9局上半時還以9比4領先，不過老虎隊9局下半狂追5分將比分扳平，最後厄謝拉（Gio Urshela）在第10局以兩分彈為老虎隊拿下逆轉勝。