快訊

扁案、燦案鬧巧合？ 陳水扁：發回更裁都是同一法官

川普遇槍擊目前無礙！槍手被擊斃，美國謠言滿天飛

不斷更新／川普造勢遇槍擊！特勤局發言人證實：1名與會者身亡 另有2人重傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／賈吉34轟創隊史明星賽前新高 仍領先大谷翔平5轟

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）。 路透
洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）。 路透

洋基隊「法官」賈吉（ Aaron Judge）今天再度開轟，對金鶯隊之戰5局上轟出中外野方向431英尺陽春砲，本季第34支全壘打出爐，締造隊史在明星賽前最多轟紀錄，洋基終場6：1獲勝，和金鶯之間已無勝差。

金鶯隊先發投手羅德里奎茲（Grayson Rodriguez）首局就被威爾斯（Austin Wells）轟出3分砲，5局上再被索托（Juan Soto）、賈吉連續開轟，投5局失6分吞敗，挑戰本季第12勝失利、終止3連勝。

賈吉對金鶯連續兩天開轟，目前34轟穩居大聯盟全壘打王，道奇隊大谷翔平今天對老虎隊之戰出現第29轟，也是生涯第200轟，在大聯盟排名第2、國聯第1。

洋基傳奇球星馬里斯（Roger Maris）1961年明星賽前33轟，季末61轟寫下大聯盟單季最多轟紀錄；賈吉前年明星賽前33轟追平馬里斯，季末62轟改寫美聯單季最多轟紀錄，今年明星賽前火力更猛，明天對金鶯最後一戰還有機會更新數字。

金鶯作客巴爾的摩前，已經連續8個系列賽未占優勢、輸掉其中7個，對金鶯連贏兩場後確定勝出，也是6月13日對皇家隊之戰後再嘗連勝滋味，在美聯東區仍居第2，只落後金鶯千分之二勝率。

洋基先發投手希爾（Luis Gil）投6局失1分，結束4連敗，成為全隊首位奪下10勝的投手。

賈吉表示，羅德里奎茲不好對付，首局先攻下1分，威爾斯逮到失投追加3分砲，這對全隊和希爾都很重要，讓他更有信心投球。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 台灣60人出征奧運 AI主播帶你認識中華隊
▪ 奧運男籃12支勁旅出爐！ A組NBA球星雲集成本屆死亡之組
▪ 掌握中華隊出賽時間 巴黎奧運轉播時刻表
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

明星賽 賈吉 金鶯

延伸閱讀

MLB／大聯盟第200轟出爐！大谷翔平下個目標：超越秋信守

MLB／金鶯會怕！洋基賈吉開轟後獲4保送 王牌柯爾好投奪勝

MLB／不意外！ 大谷翔平稱霸大聯盟球衣銷售榜

中職／張育成選穿99號想到賈吉 18號暖心留給黃保羅

相關新聞

MLB／撿到大谷200轟見媒體湧來嚇到 老虎球迷：就是1顆球啊

大谷翔平今天在第5局的陽春砲，落入老虎聯信球場右外野觀眾席上，43歲的老虎球迷溫庫普（Erik Wynkoop）撿到這球...

MLB／生涯前6戰5轟11分打點 紅人菜鳥海茲轟出空前紀錄

紅人隊23歲菜鳥外野手海茲（Rece Hinds）砲火驚人，今天對馬林魚隊之戰轟出雙響砲，從8日登上大聯盟至今，短短6場...

MLB／大聯盟第200轟出爐！大谷翔平下個目標：超越秋信守

沉寂5場比賽的大谷翔平，今天在對底特律老虎的5局上終於轟出大聯盟生涯第200號全壘打，是一發陽春砲也是超前分，目前累積29轟仍居國聯全壘打王。 大谷翔平是瞄準了右投蒙特羅（Keider Mont

MLB／大谷翔平涼到9局終於敲致勝二壘打 道奇止住4連敗

萬眾矚目的大聯盟生涯200轟沒出現，大谷翔平仍靠9局上的二壘打送回超前分，道奇隊終場以4：3險勝老虎隊，終止4連敗。

MLB／第200號全壘打里程碑 大谷翔平本季預估49轟

洛杉磯道奇隊好手大谷翔平今天在對底特律老虎隊的比賽中，以一支右外野陽春砲達成美職200轟里程碑，不過老虎隊最後演出大逆轉，在第10局以2分彈氣走道奇隊。

MLB／大谷翔平200轟紀錄日 見證道奇9局下狂瀉5分崩盤

大谷翔平的大聯盟生涯200轟，就是在今天誕生，第5局敲出陽春砲，卻無緣以勝利相稱，道奇隊在9局下被攻下5分追平，進而在延...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。