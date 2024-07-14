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MLB／大聯盟第200轟出爐！大谷翔平下個目標：超越秋信守

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
大谷翔平轟出大聯盟生涯第200號全壘打。 法新社
大谷翔平轟出大聯盟生涯第200號全壘打。 法新社

沉寂5場比賽的大谷翔平，今天在對底特律老虎的5局上終於轟出大聯盟生涯第200號全壘打，是一發陽春砲也是超前分，目前累積29轟仍居國聯全壘打王。

大谷翔平是瞄準了右投蒙特羅（Keider Montero）一記變速球，把球直接撈出右外野，揮擊初速來到107.8英里，飛行距離373英呎。

加上第4局的三壘安打，本季大谷翔平的長打已經累積56支，超越史奈德（Duke Snider），創下道奇隊史在明星賽前轟出最多長打的紀錄；此外，大谷也差一支全壘打就能追平貝林傑（Cody Bellinger）所保持的隊史明星賽前最多全壘打紀錄。

大谷翔平在天使時期累積171支全壘打，加入道奇後順利成為首位累積200轟的日本打者，先前他已經超越松井秀喜的175轟紀錄，美日通算達到248轟。

大谷翔平下一個目標便是超越韓國球星秋信守的亞洲球員最多218轟紀錄，當然球迷更希望他能在今年賽季就直接突破。

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