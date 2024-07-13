MLB／2屆安打王遭費城人釋出 手感冰冷教頭也無奈

季前由藍鳥隊轉戰費城人隊的明星工具人、2屆安打王莫瑞菲德（Whit Merrifield）今天在與運動家隊賽前遭到釋出，而費城人選擇從3A叫上同樣具有工具人特性的威爾森（Weston Wilson）填補缺口。

莫瑞菲德今年35歲，2016年至2022年效力皇家隊，2022年季中被交易至藍鳥，2019、2021以及2023年都曾入選明星賽，2018年與2019年更是奪下了安打王。在今年休賽季期間選擇不執行與藍鳥本季的1800萬美元（約5.8億台幣）的合約，成為自由球員，最後僅以1年800萬美元（約2.6億台幣）的價碼加盟費城人。

費城人教頭湯姆森無奈表示，釋出莫瑞菲德是個很艱難的決定，但他的表現確實沒有達到期望。 法新社

不過莫瑞菲德本季在費城人的表現與前幾年判若兩人，出賽53場，共174個打席，僅繳出了1成99打擊率 、3 轟和 11 分打點的不及格成績。根據統計，本季在聯盟322名超過100打席的選手中，莫瑞菲德擊球初速僅83英哩（約133公里），為所有球員墊底。

費城人教頭湯姆森（Rob Thomson）無奈表示：「我曾擔任過農場主管，我需要釋出、解雇很多很多人，而捨棄莫瑞菲德是我做過最艱難的決定之一。」針對莫瑞菲德的慘澹表現，湯姆森也說明：「我們原本認為莫瑞菲德能提供我們強大的右打火力，雖然他盡力了，但他確實打不好。」