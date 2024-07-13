快訊

獨／邱議瑩剛被封高雄市長人選「黑馬」！ 辦公室主任卻爆酒駕

運勢逆天！ 7月下旬財神爺敲門 「4大生肖」添財納福、貴人爆棚

綠台南市長角力戰 陳亭妃林俊憲「酪梨不兩立」互動冷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／費城人剛橫掃道奇卻爆冷輸運動家 史瓦柏：缺關鍵一擊

聯合新聞網／ 綜合報導
巴特勒在八局上的兩分砲幫助球隊奠定勝基。 美聯社
巴特勒在八局上的兩分砲幫助球隊奠定勝基。 美聯社

美西墊底的運動家隊今日作客費城人展開三連戰，費城人在賽前才橫掃「宇宙道奇」，但運動家靠著6任投手車輪戰以及團隊打線爆發，以6：2擊敗以61勝獨居聯盟第1名的費城人，

二局下，費城人靠著帕奇（Cristian Pache）的二壘安打先馳得點，但運動家在三局上馬上做出回應，靠著中心棒次連續安打攻下3分逆轉，蘭利斯（Shea Langeliers）五局上再貢獻一分打點，八局上巴特勒（Lawrence Butler）再擊出兩分砲奠定勝基，終場運動家以6：2扳倒費城人。

運動家總教練柯塞（Mark Kotsay）賽後肯定子弟兵的表現：「當球員們表現出基本功，每場比賽他們都是有競爭力的。」

而費城人先發投手蘇亞雷斯（Ranger Suarez）主投6局失了4分，季初他展現出強大壓制力，前16場先發防禦率僅有1.83，但近三場初賽的防禦率來到了8.62。費城人開路先鋒史瓦柏（Kyle Schwarber）認為球隊沒能展現出先前擊敗道奇的實力，他表示：「我們欠缺關鍵的一擊。」。

費城人隊開路先鋒史瓦柏認為團隊在這場比塞欠缺關鍵一擊， 路透
費城人隊開路先鋒史瓦柏認為團隊在這場比塞欠缺關鍵一擊， 路透

費城人是本季最快達標60勝的隊伍，先前與道奇的三連戰共豪奪了19分，投手群更只失了5分，團隊的投打都有著優異演出。原以為可以靠著戰績倒數第4的運動家「進補」，但運動家卻反咬了他們一口。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 台灣60人出征奧運 AI主播帶你認識中華隊
▪ 奧運男籃12支勁旅出爐！ A組NBA球星雲集成本屆死亡之組
▪ 掌握中華隊出賽時間 巴黎奧運轉播時刻表
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

Kyle Schwarber 費城人 運動家

相關新聞

MLB／大谷翔平涼到9局終於敲致勝二壘打 道奇止住4連敗

萬眾矚目的大聯盟生涯200轟沒出現，大谷翔平仍靠9局上的二壘打送回超前分，道奇隊終場以4：3險勝老虎隊，終止4連敗。

MLB／海盜狀元扛明星賽先發 隊友有信心：感覺他有20年資歷

海盜隊神級新人史肯斯（Paul Skenes）紀錄寫不完，繼成為選後隔年進入明星賽史上第一人後，今天再接到將執掌國聯明星...

MLB／無敵海景+高檔日料 大谷妻真美子增豔道奇大嫂團聚會

道奇隊正在客場之旅征程中，大嫂團在加州家裡也沒閒著，昨天在坐擁無敵海景的高級日式餐廳Nobu Malibu聚會，大谷翔平...

MLB／2屆安打王遭費城人釋出 手感冰冷教頭也無奈

季前由藍鳥隊轉戰費城人隊的明星工具人、2屆安打王莫瑞菲德（Whit Merrifield）今天在與運動家隊賽前遭到釋出，而費城人選擇從3A叫上同樣具有工具人特性的威爾森（Weston Wilson）填

MLB／費城人剛橫掃道奇卻爆冷輸運動家 史瓦柏：缺關鍵一擊

美西墊底的運動家隊今日作客費城人展開三連戰，費城人在賽前才橫掃「宇宙道奇」，但運動家靠著6任投手車輪戰以及團隊打線爆發，以6：2擊敗以61勝獨居聯盟第1名的費城人， 二局下，費城人靠著帕奇（Cr

MLB／金鶯會怕！洋基賈吉開轟後獲4保送 王牌柯爾好投奪勝

洋基隊今作客金鶯球場，展開美東龍頭之爭三連戰，靠著「法官」賈吉（Aaron Judge）相隔10天後再度開轟助威下，以4：1贏下系列賽首戰，目前僅落後金鶯1場勝差。 賽前洋基正處於大低潮，近25

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。