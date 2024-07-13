MLB／費城人剛橫掃道奇卻爆冷輸運動家 史瓦柏：缺關鍵一擊

美西墊底的運動家隊今日作客費城人展開三連戰，費城人在賽前才橫掃「宇宙道奇」，但運動家靠著6任投手車輪戰以及團隊打線爆發，以6：2擊敗以61勝獨居聯盟第1名的費城人，

二局下，費城人靠著帕奇（Cristian Pache）的二壘安打先馳得點，但運動家在三局上馬上做出回應，靠著中心棒次連續安打攻下3分逆轉，蘭利斯（Shea Langeliers）五局上再貢獻一分打點，八局上巴特勒（Lawrence Butler）再擊出兩分砲奠定勝基，終場運動家以6：2扳倒費城人。

運動家總教練柯塞（Mark Kotsay）賽後肯定子弟兵的表現：「當球員們表現出基本功，每場比賽他們都是有競爭力的。」

而費城人先發投手蘇亞雷斯（Ranger Suarez）主投6局失了4分，季初他展現出強大壓制力，前16場先發防禦率僅有1.83，但近三場初賽的防禦率來到了8.62。費城人開路先鋒史瓦柏（Kyle Schwarber）認為球隊沒能展現出先前擊敗道奇的實力，他表示：「我們欠缺關鍵的一擊。」。

費城人隊開路先鋒史瓦柏認為團隊在這場比塞欠缺關鍵一擊， 路透

費城人是本季最快達標60勝的隊伍，先前與道奇的三連戰共豪奪了19分，投手群更只失了5分，團隊的投打都有著優異演出。原以為可以靠著戰績倒數第4的運動家「進補」，但運動家卻反咬了他們一口。