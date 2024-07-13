中職／MLB級洋投主動來說「ready」 悍將：補強進行中
富邦悍將隊積極布局下半季，近期因具備大聯盟資歷的格羅茲（Zac Grotz）追蹤富邦悍將IG，而被猜測即將來台，悍將球團回應：「新洋將補強作業持續進行中，若有確定消息將對外公布。」
悍將目前在一軍的洋投有富藍戈、羅戈、布藍登，二軍則有道鉑戈以及尚未註冊的杰戈、已經註銷的戈威士，其中以富藍戈、羅戈位置最穩，道鉑戈有傷勢問題，布藍登近期出賽內容則不理想，近兩場先發合計投7局狂瀉10分。
悍將持續尋覓洋投，格羅茲目前在墨西哥聯盟打拚，7月初被球迷注意到主動追蹤悍將IG，引起猜測可能是悍將洋投人選，昨天甚至在首度擁有張育成的先發打線文下方留言「ready」，看似展現即將助陣悍將的滿腔熱血。
球團回應：「新洋將補強作業持續進行中，若有確定消息將對外公布。」並未證實消息，據悉悍將目前鎖定的洋投優先人選，還有其他選項。
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