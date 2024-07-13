MLB／金鶯會怕！洋基賈吉開轟後獲4保送 王牌柯爾好投奪勝
洋基隊今作客金鶯球場，展開美東龍頭之爭三連戰，靠著「法官」賈吉（Aaron Judge）相隔10天後再度開轟助威下，以4：1贏下系列賽首戰，目前僅落後金鶯1場勝差。
賽前洋基正處於大低潮，近25場賽事吞下了18敗，對光芒三連戰也以1：2打包，但靠著季初的好表現，仍有著與金鶯一拚的本錢。金鶯本場派出菜鳥左投波維奇（Cade Povich）對決洋基王牌柯爾（Gerrit Cole），波維奇5.1局失了3分，不敵柯爾6局7K失1分的好投。
本場比賽是柯爾傷癒歸隊後首度投滿6局，打線也給予適時支援，二局上半洋基靠著後段棒次串聯取得2：0領先，下個半局雖然被追回1分，但賈吉馬上有所回應，回敬1發陽春砲，本季第33轟出爐，目前仍是大聯盟全壘打王。索托（Juan Soto）於第九局再追加保險分，洋基終場便以4：1奪下系列賽首勝。
洋基在6月15日前的戰績是50勝22敗，位居全大聯盟第一，但在此後一蹶不振，與金鶯賽前近25場比賽輸了18場。本季球隊的系列戰更是更是有著8連不勝，4連敗的窘境。與金鶯三連戰不只要力爭龍頭，同時也要破除本季的系列賽魔咒。
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