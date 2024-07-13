MLB／大谷翔平涼到9局終於敲致勝二壘打 道奇止住4連敗
萬眾矚目的大聯盟生涯200轟沒出現，大谷翔平仍靠9局上的二壘打送回超前分，道奇隊終場以4：3險勝老虎隊，終止4連敗。
道奇剛在上一波費城客場3連戰遭到橫掃，今天轉戰老虎主場出賽，雙方前8局戰成3：3平手，9局上巴恩斯（Austin Barnes）先敲安打，一出局後輪到大谷打擊，挑戰中外野，打出去氣勢驚人，道奇陣營已有不少人高舉雙手，但這球最終在牆前落地後一個彈跳跳出牆外。
這一球飛行距離403呎，在大聯盟30座球場有10座會形成全壘打，但在老虎聯信球場（Comerica Park）只能成為一支場地二壘打，大谷的大聯盟生涯全壘打支數停留在199轟，但這支安打仍未道奇打下第4分。
大谷此役5打數1安打，在前4打席空手而歸、吞下1K後，靠這支安打成為道奇止敗英雄。
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