MLB／無敵海景+高檔日料 大谷妻真美子增豔道奇大嫂團聚會

道奇隊正在客場之旅征程中，大嫂團在加州家裡也沒閒著，昨天在坐擁無敵海景的高級日式餐廳Nobu Malibu聚會，大谷翔平的太太真美子也是座上賓。

這場聚會由海沃德（Jason Heyward）的太太維德雷娜（Vedrana Heyward）擔任主揪，大嫂團IG帳號ladodgerwives上分享聚會照片及影片，寫著：「女孩之夜在Nobu！多棒的一晚。」、「每一分鐘都完美！」

超過15人參與這場聚會，無敵美景讓許多選手太太都忙著拍照，在個人社群上分享穿搭，真美子一身低調簡約的穿搭與妝髮，只能透過ladodgerwives貼出的大合照瞥見，在後排微笑合影。

「ladodgerwives」帳號從去年9月開始使用，分享大嫂團出席活動、各式聚會時的照片，今年已經辦過好幾場「Ladies Night」，維德雷娜6月在芝加哥才主辦過一場遊艇之旅，但當時真美子並未出席。