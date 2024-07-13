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MLB／無敵海景+高檔日料 大谷妻真美子增豔道奇大嫂團聚會

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
道奇大嫂團聚會，大谷翔平的太太真美子也在其中。圖／取自IG帳號ladodgerwives
道奇大嫂團聚會，大谷翔平的太太真美子也在其中。圖／取自IG帳號ladodgerwives

道奇隊正在客場之旅征程中，大嫂團在加州家裡也沒閒著，昨天在坐擁無敵海景的高級日式餐廳Nobu Malibu聚會，大谷翔平的太太真美子也是座上賓。

這場聚會由海沃德（Jason Heyward）的太太維德雷娜（Vedrana Heyward）擔任主揪，大嫂團IG帳號ladodgerwives上分享聚會照片及影片，寫著：「女孩之夜在Nobu！多棒的一晚。」、「每一分鐘都完美！」

超過15人參與這場聚會，無敵美景讓許多選手太太都忙著拍照，在個人社群上分享穿搭，真美子一身低調簡約的穿搭與妝髮，只能透過ladodgerwives貼出的大合照瞥見，在後排微笑合影。

「ladodgerwives」帳號從去年9月開始使用，分享大嫂團出席活動、各式聚會時的照片，今年已經辦過好幾場「Ladies Night」，維德雷娜6月在芝加哥才主辦過一場遊艇之旅，但當時真美子並未出席。

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Jason Heyward 大谷翔平 道奇

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