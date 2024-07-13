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MLB／海盜狀元扛明星賽先發 隊友有信心：感覺他有20年資歷

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
海盜狀元史肯斯繼成為選後隔年進入明星賽史上第一人後，又將出任國聯先發投手。 美聯社
海盜狀元史肯斯繼成為選後隔年進入明星賽史上第一人後，又將出任國聯先發投手。 美聯社

海盜隊神級新人史肯斯（Paul Skenes）紀錄寫不完，繼成為選後隔年進入明星賽史上第一人後，今天再接到將執掌國聯明星隊兵符的響尾蛇隊教頭羅夫洛（Torey Lovullo）電話通知，將由他出任先發投手，史肯斯一臉淡定淺笑回覆：「謝謝總仔，真的太酷了。」

史肯斯在大聯盟短短兩個月飆出驚人成績，先發11場取得6勝0敗、防禦率1.90，66.1局投球送出89次三振，加上按照目前輪值，明星賽當天正好距他的前一場先發休息4天，出任先發的呼聲極高，今天正式公布消息。

史肯斯接受Dan Patrick Show節目訪問，羅夫洛驚喜來電，親自通知他將擔任明星賽先發投手，史肯斯表示，「我花了一點時間才意識過來，因為通常程序不是這樣，我沒有預期會在訪問中接到國聯教頭的通知。」

史肯斯成為史上第5位將在明星賽擔任先發投手的菜鳥 路透
史肯斯成為史上第5位將在明星賽擔任先發投手的菜鳥 路透

史肯斯成為史上第5位將在明星賽擔任先發投手的菜鳥，加入1995年野茂英雄、1981年瓦倫祖拉（Fernando Valenzuela）、1976年費德瑞奇（Mark Fidrych）、1962年史騰豪斯（Dave Stenhouse）的行列，僅用11場先發則是與費德瑞奇並列最少場次紀錄。

22歲菜鳥扛明星賽先發，隊友對他信心滿滿，裴瑞茲（Martín Pérez）就說：「他看起來就像已經有20年大聯盟經歷，他所辦到的事情太不可思議，我為他感到驕傲，希望他到時可以上場好好享受。」

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史肯斯 大聯盟 明星賽

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