MLB／不意外！ 大谷翔平稱霸大聯盟球衣銷售榜

日本球星大谷翔平在美國職棒大聯盟的人氣居高不下，今天公布上半季球衣銷售排行榜，大谷球衣打敗眾球星，奪銷售冠軍。

大聯盟與球員工會今天發表2024年上半季「最受歡迎球衣排行榜」。大谷翔平是2023年這個排行榜整季第1名，今年上半季他的人氣持續維持高檔。

大聯盟和球員工會從2010年發表這項排行榜以來，大谷翔平是第一位占據冠軍的日本球員。

根據大聯盟統計，大谷球衣不只在美國銷售第一，在日本和世界其他地區，大谷翔平球衣也是銷售第一，堪稱世界級球星。

排名在大谷翔平之後，排名第2、3名的是費城人球星哈波（Bryce Harper），紐約洋基球星賈吉（Aaron Judge）。

大聯盟前20名球衣銷售榜上，非美國出生的國際球員占9名，大谷翔平來自日本，勇士球星亞古納（Ronald Acuna Jr.）來自委內瑞拉、洋基球星索托（Juan Soto）來自多明尼加、大都會球星林多（Francisco Lindor）來自波多黎各。

大谷所屬的道奇隊，戰績穩居國聯西區第一，共有3名球員進入球衣銷售榜，居各隊之冠。除了大谷是銷售冠軍之外，貝茲（Mookie Betts）排名第4，弗里曼（Freddie Freeman）排名第20。