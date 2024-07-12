MLB／敗給最強四分衛馬霍姆斯 大谷無緣蟬聯ESPY最佳男運動員

大聯盟戰績最佳的費城人隊於三連戰中分別以10：1、4：3以及5：1橫掃道奇隊，隊史自2008年後再度橫掃道奇。而費城這3戰能奪勝的一大原因，就是能成功封鎖道奇日籍球星大谷翔平的發揮。 大聯盟官方

2024-07-12 15:46