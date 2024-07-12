MLB／敗給最強四分衛馬霍姆斯 大谷無緣蟬聯ESPY最佳男運動員
有「體壇奧斯卡」之稱的「年度體育卓越表現獎」（ESPY）今日公布年度最佳男運動員，道奇日籍球星大谷翔平無緣自2022年後再度獲獎。
日前ESPY公布「年度最佳MLB球員」由大谷翔平獲得，大谷也完成此獎項的4連霸，成為史上第一位連續4年獲得此獎項的MLB球員。而在今日公布的「年度最佳男運動員」獎項的競爭者有NFL天才四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）、高爾夫世界球王舍夫勒（Scottie Scheffler）、NHL球星麥克大衛（Connor McDavid），最終由馬霍姆斯得獎締造2連霸，他今年也獲得了年度最佳NFL球員獎項。
大谷翔平曾於2022年報走年度最佳男運動員獎項，但去年未入圍，今年再獲提名惜未獲獎。而年度最佳女運動員得主則是WNBA拉斯維加斯王牌（Las Vegas Aces）球星威爾森（A'ja Wilson）獲得。
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