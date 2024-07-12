MLB／三連戰封鎖大谷火力成關鍵 龍頭費城人橫掃道奇

大聯盟戰績最佳的費城人隊於三連戰中分別以10：1、4：3以及5：1橫掃道奇隊，隊史自2008年後再度橫掃道奇。而費城這3戰能奪勝的一大原因，就是能成功封鎖道奇日籍球星大谷翔平的發揮。

大聯盟官方記者佐萊基（Todd Zolecki）撰文，以「大考驗」來形容費城人面對道奇的系列戰，而費城人在自家主場橫掃宇宙道奇，顯然成功度過了這次的考驗。費城外野手馬許（Brandon Marsh）說：「與勇士隊結束三連戰後，馬上面對到道奇隊，這對我們來說的確是個挑戰。」而道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）則點出自家球隊的問題：「我們表現得不好，在投球、防守、甚至是跑壘，我們確實被擊敗了。」

大谷翔平在與費城人的三連戰中長打不見蹤影。 法新社

費城人先發投手諾拉（Aaron Nola）在今日的比賽完全封鎖大谷，特別是在第二局滿壘時對大谷飆出關鍵三振。「這是我第一次面對大谷，他可是個大人物，我只是盡我所能地解決他。」大谷在本次系列戰中10個打數敲出3支安打，其中完全不見長打，還吞了4次三振，砲管被費城人投手群成功壓制。

而費城人與道奇下一次遭遇將是在8月5日至7日，屆時將是道奇對本次橫掃做出回應的機會。