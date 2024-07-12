MLB／前田健太7月ERA破21老虎不忍了 遭教頭拔去先發位置

老虎日籍投手前田健太本季表現不理想，目前防禦率高達7.26，球隊終於受不了了將他移出先發輪值！

原本按照輪值安排，前田健太會在美國時間週日登板對決道奇，但老虎總教練辛區（A.J. Hinch）已提前預告前田該場比賽不會先發，當天將採用牛棚車輪戰。

辛區表示，在可預見的未來中，將把前田轉移到牛棚。前田健太本季已登板16場，繳出2勝5敗，防禦率7.26的成績，當中只有2場優質先發。光是7月，前田的防禦率就高達21.38，每局被上壘率是破表的3.158，被打擊率4成85。近10場比賽，老虎隊的戰績是不錯的7勝3敗，但前田就貢獻了其中2敗，他也是全聯盟中目前唯一1位至少出賽15場且防禦率超過6.00的先發投手。

老虎總教頭辛區將前田調離先發輪值，試圖讓前田狀況回穩。 美聯社

前田健太目前正值2年2400萬美元合約的第一年，且在未經他同意的情況下，球團沒辦法將他下放小聯盟。辛區說：「我們隊上不能有不能投球的投手，我會像使用普通的中繼投手那樣派他上場，必須以某種方式讓他投出一場成功的比賽。」

對於自己的表現，前田健太強調自己相當健康，他說：「我的棒球生涯中從沒表現得這麼掙扎過，我希望我能繼續努力下去並找到解決辦法。」