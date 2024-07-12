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MLB／傷了貝林傑照樣狂轟 小熊橫掃美東王者金鶯

聯合新聞網／ 綜合報導
鈴木誠也今天繳出猛打賞，且3支安打都是長打，包含2支二壘安打與1支三壘安打。 美聯社
鈴木誠也今天繳出猛打賞，且3支安打都是長打，包含2支二壘安打與1支三壘安打。 美聯社

小熊隊與金鶯隊迎來雙方三連戰最後一戰，即便前國聯MVP強打貝林傑（Cody Bellinger）因傷缺陣，小熊仍火力全開，全場敲出8支長打，先發投手史提爾（Justin Steele）也繳出7局無失分好投，以8：0連續兩場完封對手，橫掃美東第1的金鶯。

貝林傑賽前因觸身球傷到手指而被放如10天傷兵名單，要等到明星賽後才能回歸，不過小熊打線火力依舊兇猛，尤其是陣中日籍強打鈴木誠也，三局上半敲出左外野方向的深遠安打，幫助小熊先馳得點。五局上半，霍納（Nico Hoerner）、布許與鈴木誠也敲出串聯二壘安打攻下3分，而在六局上，小熊隊首名打者史旺森（Dansby Swanson）也敲出陽春砲，拿下本場的第5分。七局上半鈴木誠也再度建功，敲出帶有1分打點的三壘安打，隨後小熊再靠著連續安打攻下2分，終場便以8：0完封金鶯。

史提爾今天主投7局無失分，賽後獲得總教頭康索盛讚。 路透
史提爾今天主投7局無失分，賽後獲得總教頭康索盛讚。 路透

小熊先發史提爾主投7局無失分，僅被敲出3支安打，送出4K，後援登板的斯密力（Drew Smyly）與羅培茲（Jorge López）也都力保不失。小熊靠著投打的優異發揮，連續兩場完封金鶯，金鶯吞下3連敗，只領先近況同樣不佳的洋基隊2場勝差。

小熊教頭康索（Craig Counsell）賽後讚許史提爾的表現：「他投得很好，有效率，球的位移也很大，對手都無法有效地掌握。」

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小熊隊 鈴木誠也

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