MLB／再見接殺卻在慶祝時掉球 光芒看洋基挑戰堅稱不怕

光芒今天以5：4險勝洋基隊，9局上的最後出局數，由二壘手卡波雷拉（José Caballero）轉身朝外野狂奔，背對接到這球，卻在慶祝時讓球掉了出來，洋基啟動挑戰，裁判認證是在完成接球後才掉球。

光芒9局上由費爾班克斯（Pete Fairbanks）把關5：3領先，投出兩次保送，萊斯（Ben Rice）以安打追回1分，雙方僅剩1分差的局面對決托瑞斯（Gleyber Torres），而他打向內外野之間，卡波雷拉一路狂奔背對接走這球，驚險完成接殺，卻在激動振臂瞬間，這球掉了出來。

光芒二壘手卡波雷拉(右)用美技收下最後一個出局數。 美聯社

洋基啟動挑戰希望一搏翻盤，但結局並未改變，裁判認定卡波雷拉已先完成接殺才掉球，比賽結束。

José Caballero makes the catch to secure the win for the Rays. ✅ pic.twitter.com/FxOwXkidxR — Sportsnet (@Sportsnet) 2024年7月12日

光芒教頭凱許（Kevin Cash）滿懷信心，「我確定他已經接到球了，只是不知道為何會掉出來。」費爾班克斯說：「接殺就是接殺，我很慶幸他是在開始慶祝後才掉球，而不是在那之前就掉了。」卡波雷拉本人也堅稱，對於當時的挑戰一點都不擔心，他說：「我知道那球在我手套裡夠長時間，我很確定會是出局。」

此役8局上還有插曲，洋基推出捕手崔維諾（Jose Trevino）代打，3壞球後連續3球都未出棒被判好球遭到三振，崔維諾不爽，投手教練布雷克（Matt Blake）反應也很大，直接朝主審莫斯柯索（Edwin Moscoso）嗆聲：「你判錯兩球！」遭到驅逐出場。

洋基近況低迷，近25場吞下7勝18敗，近一個月不曾連勝，崔維諾說：「沒有人會為我們感到惋惜，因為我們是洋基，如果贏了，大家只會說我們本來就該贏，如果我們輸了，大家會看得很開心，但我們會盡快調整回來，記住現在的不爽去拚戰。」