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MLB／前韓職投手三冠王奪白襪最多勝 教頭不解為何沒進明星賽

聯合新聞網／ 綜合報導
費德本季繳出7勝3敗，為白襪戰績貢獻良多。 法新社
費德本季繳出7勝3敗，為白襪戰績貢獻良多。 法新社

前韓職三冠王、本季重返大聯盟舞台的白襪31歲右投費德（Erick Fedde），昨日對戰美中排名第2的雙城隊，又繳出5局5K無失分好投，加上隊友羅伯特（Luis Robert Jr.）敲兩分砲，幫助白襪以3：1擊敗費城，費德奪下全隊最多的第7勝。白襪總教練葛里佛（Pedro Grifol）認為以費德的好表現，應該入選本屆明星賽

費德今年31歲，2014年選秀被國民隊於第一輪選中，2017年登上大聯盟，但表現並不理想，直至2022年，費德88場先發出賽防禦率高達5.41，並於2023年轉戰韓職，沒想到一舉奪下KBO投手三冠王，單季豪取20勝、榮獲KBO年度MVP，季後更以2年1500萬美元加盟白襪，風光重回大聯盟賽場。

費德此戰面對雙城無人出局攻占滿壘的危機，先讓強打米蘭達（Jose Miranda）敲飛球出局，對桑塔納（Carlos Santana）飆K，再讓布魯克斯．李（Brooks Lee）敲滾地球形成封殺，雙城大中「滿壘計」。此後至第5局都沒有再失分，完成投球工作。 費德賽後防禦率為2.99排名美聯地9。雖然白襪隊戰績27勝67敗是在大聯盟敬陪末座，但費德以7勝居全白襪隊最多。

白襪總教頭葛里佛認為，費德值得代表球隊入選明星賽。 美聯社
白襪總教頭葛里佛認為，費德值得代表球隊入選明星賽。 美聯社

「我真的無法理解為何費德沒有進明星賽」葛里佛表示，「他有聯盟前五的WAR（勝利貢獻值），他每次都給了我們獲勝的機會。」根據數據網站《Baseball Reference》顯示，費德的WAR高達3.9排全大聯盟投手群第4高。葛里佛也認為，在白襪戰績不振的狀況下，費德19場先發有11場投滿6局，完全值得代表白襪參加明星賽。

「我們去年從南韓得到關於費德的報告完全正確。出色的心理素質與耐投。你能想到的他都有。他是非常出色的一名大聯盟投手。」葛里佛說，自己沒有看過費德在國民隊時期的表現，但曾看過他在韓職的表現，「你不會無緣無故拿到MVP，我不在乎你在哪一個聯盟，這意味你做得非常好。」

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