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MLB／先發丟5分追不回來 洋基又輸掉系列賽 近一個月沒連勝
洋基隊與光芒隊三連戰最終戰，雙方戰成1：1平手，前場比賽洋基將打線進行調整順替贏球，但今天縱使打線敲出2轟，洋基仍以4：5一分差敗給光芒，條紋軍持續低迷、近一個月沒連勝過，近25場比賽吞了18敗。
三連戰第一戰後以3：5輸球後，洋基總教練布恩（Aaron Boone）昨天讓重砲新秀萊斯（Ben Rice）扛起4棒重任，雖然昨天繳白卷，但今天就打下2分打點，只可惜索托（Juan Soto）與威爾斯（Austin Wells）的全壘打都是陽春砲，不敵首局光芒的阿羅薩雷納（Randy Arozarena）兩分砲以及三局下的機關槍打線，前三局就從洋基先發投手柯特斯（Nestor Cortes）手中攻下致勝的5分。
洋基在6月15日前的戰績是50勝22敗，位居全大聯盟第一，但在此後一蹶不振，近25場比賽輸了18場。與光芒的系列賽以1：2敗北後，更是有著系列戰8連不勝，4連敗的窘境。
不過歷經近期的大低潮後，洋基仍靠著季初的好表現保有拚上龍頭的機會，明天起將迎來對金鶯隊的三連戰，目前洋基落後金鶯2場勝差，若三連戰取得優勢，明星賽前還有機會登上美東龍頭。
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