MLB／吉田正尚開轟+猛打賞 紅襪三轟完封運動家
今日運動家隊作客紅襪隊三連戰最後一戰，紅襪打線猛敲3轟，日籍球星吉田正尚更是繳出了3安猛打賞，其中包含本季第4轟，附帶4分打點的好表現，中場紅襪就以7：0完封運動家，三連戰也以2：1取得優勢。
紅襪今天推派陣中新科王牌，同時也入選本屆明星賽的豪克（Tanner Houck）先發，主投6局僅被擊出2安，送出6K無失分，後援的安德森（Chase Anderson）主投3局送出5K，靠著兩人好投封鎖運動家打線。
而紅襪打線自首局起也攻勢不斷，一局下靠著吉田正尚與阿布雷尤（Wilyer Abreu）安打串聯攻下三分，三、四局靠著王康納（Connor Wong）與阿布雷尤又分別擊出陽春砲，六局下吉田正尚再補上2分砲，比賽就此定調。
本場比賽為紅襪本季的第50勝，在美東排名第3，落後分區第一的金鶯隊6.5場勝差。
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